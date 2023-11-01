В Тюмени определили состав региональной сборной по боксу

| Фото: Федерация бокса Тюменской области | Фото: Федерация бокса Тюменской области

Победители регионального чемпионата и первенства по боксу вошли в состав сборной Тюменской области по этому виду спорта. За звание сильнейших на соревнованиях боролись более 170 боксеров из Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Тюменского, Уватского и Омутинского районов, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Победителей и призеров определили среди спортсменов от 1984 до 2011 годов рождения в каждой весовой категории. В число лучших вошли представители Тобольска, Ялуторовска, Тюмени, Ишима, Уватского и Тюменского районов.

"Нашей главной целью было отобрать сильнейших боксеров для формирования сборной области. Чтобы все эти победители в дальнейшем представили свой регион и успешно выступили на чемпионате и первенстве страны", – прокомментировал президент федерации бокса Тюменской области Алишер Миржалалов.