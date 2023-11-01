В тюменской "Жемчужине Сибири" стартует новый соревновательный сезон

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Соревновательный сезон 2023-2024 годов стартует в тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" в декабре. Первым пройдет второй этап Альфа-Банка Кубка России по лыжным гонкам.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, на старт выйдут около 250 сильнейших спортсменов из 39 регионов России.

1 декабря гонки начнутся с раздельного старта в свободном стиле. Женщины стартуют в 12 часов 30 минут, в 15 часов 30 минут - мужчины. На следующий день в 11 часов запланирован спринт в классическом стиле. Четвертьфинальные, полуфинальные и финальные забеги - с 13 до 15 часов 10 минут.

3 декабря с 12 часов зрителей ждут на масс-страт классическим стилем на 20 км.

Узнать подробности о соревнованиях, а также и приобрести билеты можно по ссылке. Для болельщиков будет организован трансфер.

Возрастное ограничение: 6+.