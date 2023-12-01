Сбер профинансировал строительство первой очереди жилого комплекса "Малиновые высоты"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Западно-Сибирское отделение Сбербанка профинансировало строительство первой очереди современного жилого комплекса "Малиновые высоты" в Кургане. Кредитная линия в размере 1,15 млрд рублей предоставлена компании ООО "СЗ "ИСБ-Зауралье", входящей в группу компаний ISB Development, сроком до конца 2026 года.

"Компания ISB Development — наш надежный партнёр в сфере недвижимости. Строительство жилого комплекса "Малиновые высоты" ведется в рамках комплексного развития территории. Западно-Сибирское отделение Сбербанка активно финансирует такие проекты в Тюменской области, а также поддерживает партнёров-девелоперов в других регионах. Мы рады поддержать проект комплексного развития территории в Курганской области. Положительное решение о кредитовании всего проекта КРТ позволяет девелоперам быть уверенными в получении финансирования от банка на всех этапах строительства. Проект КРТ в Кургане рассчитан на 10 лет. Площадь застройки составляет 1 миллион квадратных метров", - сообщил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский.

Жилой комплекс "Малиновые высоты" строится по передовым технологиям монолитно-каркасного сооружения в 18 мкрн рядом с оз. Левашово. Проект предусматривает дома с переменной этажностью — до 12 этажей, парк с досуговыми площадками, сквер, торговый центр и семейный банный комплекс с открытым бассейном. В проекте выделен участок под строительство трёх дошкольных образовательных учреждения на 240 мест каждый и общеобразовательную организацию на 1 тыс. 500 мест. Планируется благоустройство берега оз. Левашово, чтобы создать уникальное место для прогулок, рыбалки и отдыха.

Купить квартиру в жилом комплексе "Малиновые высоты" можно в ипотеку от Сбера. Для покупки недвижимости в новостройке действуют льготные программы "Господдержка" и "Семейная ипотека".

Застройщик ООО СЗ ИСБ-ЗАУРАЛЬЕ

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