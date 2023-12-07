Дату выборов президента России рассмотрят 7 декабря
Политика, 19:49 06 декабря 2023
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Совет Федерации рассмотрит дату выборов президента России 7 декабря. В качестве даты голосования предлагается 17 марта 2024 года.
Об этом заявил председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в ходе заседания комитета.
В заседании Совета Федерации примет участие председатель ЦИК России Элла Памфилова, пишет информационный центр правительства Тюменской области.