Дату выборов президента России рассмотрят 7 декабря

| Фото: expert-club.online | Фото: expert-club.online

Совет Федерации рассмотрит дату выборов президента России 7 декабря. В качестве даты голосования предлагается 17 марта 2024 года.

Об этом заявил председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в ходе заседания комитета.

В заседании Совета Федерации примет участие председатель ЦИК России Элла Памфилова, пишет информационный центр правительства Тюменской области.