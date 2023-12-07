Тюменская компания впервые представила производство гуаровой камеди на выставке саммита TNF

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Гуаровую камедь собственного производства тюменская компания "ВостокИнноТех" впервые представила на выставке Технологического саммита TNF "Эффективные решения для нефтегазовой отрасли" в Тюменском технопарке 7 декабря. Над технологией работали почти четыре года. Готовый продукт предназначен для нефтяной отрасли и десятка других сфер промышленности.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил руководитель проекта ООО "ВостокИнноТех" Петр Зубков.

"Мы стартовали только с декабря 2023 года. Это импортозамещенный продукт, который производится по нашей технологии. Мы разработали весь комплекс, необходимый для производства гуаровой камеди - от селекции сортов, выращивания, уборки, хранения, до переработки. На стенде все стадии продукта", - уточнил Петр.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы продают собственные селекционные семена для выращивания аграриям Краснодарского, Ставропольского краев и Крыма. У фермеров покупают готовый продукт – гуаровые бобы. В Ялуторовске откроют завод по их переработке и производству камеди. Пока этим заняты партнеры из Индии.

"Наши индийские партнеры по нашей технологии по лицензионному договору производят камедь. Поставляют нам на склад. Ранее нефтесервисные компании вынуждены были делать предоплату, ждать, когда доставят, а это очень долгие деньги. Сейчас это все на складе в Тюмени. И это дешевле", - отметил руководитель проекта ООО "ВостокИнноТех".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Гуаровую камедь применяют в нефтегазовом секторе при проведении операций по гидроразрыву пласта – технологии, которая позволяет вовлекать в разработку трудноизвлекаемые запасы нефти. Также продукт переработки гуара используют в пищевой промышленности при изготовлении молочной продукции, йогурта, мороженого, в хлебобулочных и мясных изделиях. В косметологии и фармацевтике.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По словам Петра Зубкова, потребность в продукции большая. Участие в выставке саммита даст возможность быстрее найти покупателей.

Напомним, Технологический саммит TNF "Эффективные решения для нефтегазовой отрасли" впервые проходит в Тюмени совместно с Минпромторгом РФ. Инновационные разработки для отрасли представили более 10 компаний России.

Еще 20 инновационных компаний России представят новейшие технологии на "Территории инноваций".

ИА "Тюменская линия" - информационный партнер саммита.

Анжела Лебедева