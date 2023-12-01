10 тыс. 603 семьи Тюменской области улучшили жилищные условия благодаря материнскому капиталу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

10 тыс. 603 семьи Тюменской области улучшили жилищные условия за счет средств материнского капитала с начала 2023 года. 1 тыс. 364 из них использовали капитал на покупку жилья без привлечения кредитных средств.

По заявлениям таких семей ОСФР по Тюменской области перечислило 714 млн рублей. Еще 8 тыс. 778 семей выплатили кредиты в банках на общую сумму около 5,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Тюменской области.

Семьи могут вступить в кооператив или взять кредит. Также есть возможность строительства дома на материнский капитал без использования кредитных средств.

Потратить деньги на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку исполнится три года. Исключением является погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке. Средства в таком случае можно вложить сразу после рождения или усыновления ребенка.

Для использования материнского капитала приобретаемое или строящееся на его средства жилье должно находиться в России. Кроме того, ремонт не входит в перечень работ по улучшению жилищных условий, поэтому потратить на него материнский капитал не получится.