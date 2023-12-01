Компания-ритейлер вложит 2 млрд рублей в строительство распределительного центра в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Логистический распределительный центр площадью 20 тыс. кв. метров построит в Тюмени компания-ритейлер "Монетка". Инвестор вложит в проект более 2,1 млрд рублей.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Фонде "Инвестиционное агентство Тюменской области".

"Для реализации проекта компания в 2022 году приобрела частный земельный участок, находящийся на Велижанском тракте. Сейчас идет проектирование и подбор генерального подрядчика. Строительство логистического центра начнется весной-летом 2024 года. Реализовать проект компания планирует в 2025 году", - уточнили специалисты фонда.

Масштабный проект сопровождает региональное инвестагентство. С момента заинтересованности компании в реализации данного проекта, с декабря 2021 года, фонд оказывает всю необходимую помощь и поддержку: подбор земельного участка, подведение инженерных коммуникаций, взаимодействие с органами региональной и муниципальной власти.

Инвестор планирует создать более 500 новых рабочих мест.

Напомним, еще один крупный инвестиционный проект по строительству логистического центра для компании "Вайлдберриз" реализуется в Тюменской области. Участок для этого инвестора выделен на Московском тракте. Инвестиции составят более 11 млрд рублей, создадут 7,5 тысяч рабочих мест.

Анжела Лебедева