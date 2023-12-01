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Владимир Якушев: экономика регионов УФО в 2023 году продемонстрировала устойчивость

Политика, 15:43 13 декабря 2023

uralfo.gov.ru

Индекс обрабатывающей промышленности регионов Уральского федерального округа, демонстрирует положительную динамику. По росту оборота розничной торговли округ занимает первое место в России. Динамика ввода жилья опережает общероссийскую. К началу ноября введено почти 7 млн 400 тыс. кв. м жилья. Это превышает показатели предыдущих двух лет за тот же период.

Об этом заявил полномочный представитель президента Владимир Якушев, который в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с сенаторами и депутатами Государственной думы от субъектов УФО. На заседании обсуждались предварительные итоги 2023 года по социально-экономическим показателям.

Экономика регионов УФО в текущем году, по его словам, продемонстрировала свою устойчивость.

"Мы полностью адаптировались. Сейчас важно продолжать работать над формированием технологического суверенитета и перенастраивать рынки сбыта", - подчеркнул Владимир Якушев.

Владимир Якушев, сообщает пресс-служба полпредства, акцентировал внимание депутатов и сенаторов, что, несмотря на успехи, останавливаться на достигнутом нельзя и главные усилия исполнительной и законодательной власти должны быть сосредоточены на исполнении Указа президента Российской Федерации о национальных целях развития России до 2030 года.

"Целью наших усилий всегда должны быть жители регионов Уральского федерального округа. Каждый должен ощущать, что его жизнь улучшилась, а возможности увеличились", - заявил полпред.

На заседании также обсуждались вопросы повышения эффективности взаимодействия между законодательной властью и органами власти регионального и муниципального уровня в Уральском федеральном округе.

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