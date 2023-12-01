Более 150 тысяч тонн зерна экспортировали из Тюменской области в 2023 году

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре

Более 150 тыс. т зерна и продуктов его переработки экспортировали из Тюменской области в 2023 году. Предприятия региона отправили 4,3 тыс. партий. Основной объем – 141 тыс. т - импортировали предприятия Казахстана, еще 18 тыс. т - в Латвию и Китай, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Всего на экспорт специалисты ведомства оформили более 4 тыс. 300 фитосанитарных сертификатов. В том числе, на партии пшеницы, весом более 64 тыс. т, ячменя - 68 тыс. т, гороха — 18,5 тыс. т, овса продовольственного - 2,8 тыс. т. Также на 250 т овсяных хлопьев и 3,5 тыс. т отрубей.

С начала года проверено 1 тыс. 184 сопроводительных документа по идентификации зерна, 965 из которых соответствовали требованиям законодательства.