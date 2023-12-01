Тюменская область признана лидером всероссийской акции "Сохраним лес"

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Тюменская область стала лидером по числу высаженных деревьев в рамках всероссийской экологической акции "Сохраним лес". В пятом сезоне акции лесной фонд региона пополнился 5 миллионами деревьев.

Победителей чествовали в павильоне "Природоград" на ВДНХ 15 декабря. В тройке самых результативных участников также ХМАО – Югра, где высажено более 4,5 миллионов деревьев, и Кемеровская область с результатом в 2,1 миллиона деревьев, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

"Уже сегодня в России высажено 1,4 миллиона гектаров молодого леса. Эту работу мы планируем продолжить до 2030 года и сейчас дорабатываем новый федеральный проект на 2025–2030 годы. И ценно, что акции “Сохраним лес” и “Сад Памяти” стали уже по-настоящему народными. Результаты этого года показали активное участие каждого без исключения региона России. Уверен, что в 2024 году еще больше жителей страны будут принимать участие во всех мероприятиях акции", - сказал руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников.

В 2022 г. Тюменская область заняла третье место по итогам акции "Сохраним лес", высадив 2,36 млн сеянцев. В нынешнем сезоне результат в два раза больше.

Отметим, что в первую очередь лесовосстановлением в регионе занимаются в местах, где бушевали природные пожары. Так, к примеру, в прошлом году в Винзилях волонтеры при участии губернатора Александра Моора высадили сеянцы сосны на площади 18 га. В акции приняли участие более 2,5 тысяч человек.

"Спасибо всем, кто активно присоединяется ко всем экологическим мероприятиям и вносит личный вклад в восполнение и приумножение лесных богатств родной земли!" - сказал глава региона.