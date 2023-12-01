Жительница Тюмени заплатит штраф за незаконную тонировку автомобиля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

4 тыс. рублей штрафа выплатит тюменка 1992 года рождения за отказ убрать тонировку с автомобильных стекол. Центральный районный суд Тюмени признал женщину виновной в совершении административного правонарушения, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

29 ноября сотрудники остановили гражданку на автомобиле Mazda. Женщина не выполнила предъявленное ранее требование сотрудника ДПС ГИБДД об устранении тонировочной пленки с передних боковых стекол. Тем самым обвиняемая оказала неповиновение сотрудникам полиции и нарушила общественную безопасность.

В судебном заседании нарушительница вину в административном правонарушении признала полностью. Пояснила, что в содеянном раскаивается, обязуется больше таких действий не совершать.