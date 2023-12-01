Тюменские промышленники обсудили концепцию технопарка ДСК 500

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фокус-группа в составе ведущих экспертов промышленных предприятий Тюменской области рассмотрела концепцию развития промышленного технопарка ДСК 500. Более 20 представителей бизнеса в области машиностроения, приборостроения, нефтегазового оборудования, легкой промышленности и других отраслей приняли участие в мозговом штурме на базе "Точки рациоанилизаторства Газпрома" 21 декабря.

Как рассказал в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник управления промышленности и предпринимательства департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Герман Прочный, при реализации крупных проектов таких как промышленный технопарк ДСК-500 важна совместная работа органов власти, курирующих проект и бизнеса, который будет являться конечным пользователем будущего проекта.

"В качестве основного вывода сегодняшней встречи можно отметить, что промышленные предприятия хотят видеть будущий технопарк в виде полноценной экосистемы, позволяющей решать не только производственные задачи, но и обеспечивать комфортные условия труда для работников. Например, эксперты сказали, что помимо технологических параметров будущих производственных площадок, важно учесть то, чтобы на территории были предусмотрены коворкинги, кафе, места отдыха и проведения переговоров. Это добавляет комфорт работе и служит дополнительным инструментом притяжения сотрудников", - пояснил Герман.

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Взглянуть на концепцию промышленного технопарка глазами производственников – главная цель встречи. В совещании участвовали директора заводов, инженеры, замы по производству – люди, которые имеют комплексный взгляд на функционирование производственных площадок. Пожелания от них адресованы проектировщикам.

"Прежде всего, предложения представителей бизнеса связаны с технологическим наполнением ДСК 500, сегодня было важно оценить будущий промышленный технопарк с точки зрения будущего пользователя и безусловно это удалось. Работа была действительно командной и продуктивной", - подытожил начальник управления промышленности и предпринимательства регионального департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства.

Бывший гендиректор АО "Агентство инфраструктурного развития Тюменской области" Ольга Романец является руководителем проекта промышленного технопарка ДСК 500. Она участвовала в совещании с промышленниками в режиме онлайн.

"В 2024 году будет завершение проектирования и прохождение госэкспертизы", - сказала она.

Добавим, на сегодняшний день площади ДСК 500 занимают 112 резидентов.

Анжела Лебедева