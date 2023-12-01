Объем инвестиций в экономику Тюменской области по итогам года достигнет 344 млрд рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

344 млрд рублей составит общий объем инвестиций в экономику Тюменской области по итогам 2023 года. Об этом, опираясь на данные предварительной оценки, сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев на расширенном заседании правительства 22 декабря.

"Активная инвестиционная политика Тюменской области в 2023 году позволила нам занять третье место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. За пять лет объем инвестиций в экономику региона превысил полтора триллиона рублей. При этом в 2022 году этот показатель вырос в полтора раза и составил рекордные для региона 358 миллиардов рублей. В текущем году мы ожидаем инвестиции в 344 миллиарда рублей", - отметил он.

Добиться высоких результатов, по словам Андрея Пантелеева, помогла слаженная и эффективная работа инвестиционной команды региона, федеральных органов власти и глав муниципалитетов.

"В Тюменской области институт сопровождения работает и достигает новых этапов развития. Инвестиционное агентство Тюменской области, Совет по улучшению инвестиционного климата, проектный офис по сопровождению инвестиционных проектов, рабочая группа по урегулированию споров между бизнесом и властью – все это находятся в движении", - добавил замгубернатора.

В регионе продолжается поэтапное внедрение регионального инвестиционного стандарта. Уже в 2024 году его дополнит муниципальный инвестиционный стандарт.

Также разработаны инвестиционные профили муниципальных образований. Обучение прошли уже 25 муниципальных команд. "И благодаря инвестиционным профилям, главы районов и их команды точно знают какие конкретно действия и мероприятия необходимо осуществлять для привлечения инвестиций", - заключил Андрей Пантелеев.

Любовь Голышева