КПРФ выдвинула на выборы президента России Николая Харитонова

| Фото: КПРФ | Фото: КПРФ

Кандидатом в президенты Российской Федерации был выдвинут Николай Харитонов на XVIII съезде КПРФ. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

На съезде партия "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" единогласно поддержала Владимира Путина как кандидата на выборах президента РФ в 2024 году, сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Напомним, что с 23 декабря волонтёры штабов кандидата в президенты Владимира Путина начали собирать подписи в его поддержку. В Тюмени специальные стойки установлены в торговых центрах "Гудвин", "Премьер" и "Кристалл".