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КПРФ выдвинула на выборы президента России Николая Харитонова

Политика, 18:23 23 декабря 2023

КПРФ | Фото: КПРФ

Кандидатом в президенты Российской Федерации был выдвинут Николай Харитонов на XVIII съезде КПРФ. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

На съезде партия "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" единогласно поддержала Владимира Путина как кандидата на выборах президента РФ в 2024 году, сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Напомним, что с 23 декабря волонтёры штабов кандидата в президенты Владимира Путина начали собирать подписи в его поддержку. В Тюмени специальные стойки установлены в торговых центрах "Гудвин", "Премьер" и "Кристалл".

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# КПРФ , штаб

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