В Тюменской области ограничение отпускных цен на куриные яйца продлится до 31 января 2024 года

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Ограничение отпускных цен на куриные яйца продлится в Тюменской области до 31 января 2024 года. Таким образом, десяток яиц категории С1 производитель должен отгружать по 99 рублей, сообщает Тюменское УФАС.

"Руководитель Тюменского УФАС России принял участие в межведомственном совещании, на котором обсуждались вопросы ценовой ситуации на рынке куриного яйца. На встрече присутствовали производители, которым руководитель антимонопольного управления предложил заключить соглашения по самоограничению оптово-отпускных цен на этот товар с региональным органами власти", - напомнили в региональном ведомстве.

Под контролем тюменского антимонопольного управления были подготовлены соглашения между департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области, АО "Птицефабрика "Боровская" и ЗАО "Птицефабрика "Пышминская".

По мнению службы, присоединение производителей куриных яиц к таким соглашениям при условии сохранения и увеличения объемов поставок позволит стабилизировать цены на этот социально значимый продукт.