В Тюмени будут судить коммерсанта и двух поджигателей за уничтожение конкурирующего магазина

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Коммерсанта и наемного поджигателя с пособником будут судить в Тюмени за уничтожение конкурирующего магазина. Владелец бутика с одеждой преследовал и вторую цель – переманить продавцов к себе. Уголовное дело на участников преступления передано в суд, сообщает прокуратура Тюменской области.

"25 июня 2023 года в ночное время подельники разбили витринное остекление магазина и забросили внутрь помещения бутылки с зажигательной смесью, после чего скрылись места преступления. В результате возникшего пожара уничтожено и повреждено имущество потерпевшей на общую сумму более 1,8 миллиона рублей", - уточняется в сообщении.

Обвиняемые были установлены и задержаны. Они дали признательные показания. Исполнители преступления заключены под домашний арест, а заказчика отпустили под залог в сумме 1,5 млн рублей. В ходе следствия предприниматель в полном объеме возместил сумму причинённого ущерба.

Видео прокуратуры Тюменской области.