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В Тюмени будут судить коммерсанта и двух поджигателей за уничтожение конкурирующего магазина

Происшествия, 15:10 27 декабря 2023

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Коммерсанта и наемного поджигателя с пособником будут судить в Тюмени за уничтожение конкурирующего магазина. Владелец бутика с одеждой преследовал и вторую цель – переманить продавцов к себе. Уголовное дело на участников преступления передано в суд, сообщает прокуратура Тюменской области.

"25 июня 2023 года в ночное время подельники разбили витринное остекление магазина и забросили внутрь помещения бутылки с зажигательной смесью, после чего скрылись места преступления. В результате возникшего пожара уничтожено и повреждено имущество потерпевшей на общую сумму более 1,8 миллиона рублей", - уточняется в сообщении.

Обвиняемые были установлены и задержаны. Они дали признательные показания. Исполнители преступления заключены под домашний арест, а заказчика отпустили под залог в сумме 1,5 млн рублей. В ходе следствия предприниматель в полном объеме возместил сумму причинённого ущерба.

Видео прокуратуры Тюменской области.

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# поджог , прокуратура , уголовное дело

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