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В Тюменской области семи УК выданы лицензии на обслуживание домов

Экономика, 10:27 29 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семи управляющим компаниям выданы лицензии на обслуживание домов в Тюменской области. В декабре разрешительный документ получили "РД Сервис", "Орбита", "Венера", "Реал", "Крыша", "УК Онегин", "Профсервис", сообщает региональная Госжилинспекция.

Таким образом, в реестре лицензий Тюменской области содержатся сведения о 315 действующих управляющих организациях.

Напомним, законом запрещено осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии. Для получения этого документа соискатель должен соответствовать лицензионным требованиям, предусмотренным ст. 193 Жилищного кодекса.

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# Госжилинспекция , управляющие компании

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