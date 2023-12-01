В Тюменской области семи УК выданы лицензии на обслуживание домов
Экономика, 10:27 29 декабря 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Семи управляющим компаниям выданы лицензии на обслуживание домов в Тюменской области. В декабре разрешительный документ получили "РД Сервис", "Орбита", "Венера", "Реал", "Крыша", "УК Онегин", "Профсервис", сообщает региональная Госжилинспекция.
Таким образом, в реестре лицензий Тюменской области содержатся сведения о 315 действующих управляющих организациях.
Напомним, законом запрещено осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии. Для получения этого документа соискатель должен соответствовать лицензионным требованиям, предусмотренным ст. 193 Жилищного кодекса.