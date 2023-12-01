В Уральском федеральном округе ожидается рекордный ввод жилья по итогам 2023 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Предварительные итоги реализации национальных и федеральных проектов, а также результаты дорожного строительства в 2023 году стали основной темой штаба правительственной комиссии по региональному развитию, в работе которого принял участие полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев.

Он отметил, что 2023 год стал годом динамичного развития инфраструктуры регионов по национальным и федеральным проектам. Обновлялись дороги, шло благоустройство дворов и общественных территорий, продолжалось переселение жителей из аварийных домов.

"Одним из самых значимых достижений станет ввод жилья: по предварительным данным регионов, он будет рекордным для округа – ожидаем ввод девяти миллионов квадратных метров", – акцентировал Владимир Якушев, напомнив, что перед регионами Уральского федерального округа в 2023 году стояла задача обеспечить ввод 8,5 млн кв. м жилья.

За 2023 год в УФО также обновили 9,3 млн кв. м дорог, благоустроили 144 двора и 359 общественных территорий, переселили из аварийного жилья 27,5 тыс. человек, ввели

в эксплуатацию шесть объектов по федеральному проекту "Чистая вода".