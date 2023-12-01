  • 28 декабря 202328.12.2023четверг
  • USD91,7051
    EUR101,3451
  • В Тюмени -4..-6 С 3 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Уральском федеральном округе ожидается рекордный ввод жилья по итогам 2023 года

Политика, 16:19 28 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Предварительные итоги реализации национальных и федеральных проектов, а также результаты дорожного строительства в 2023 году стали основной темой штаба правительственной комиссии по региональному развитию, в работе которого принял участие полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев.

Он отметил, что 2023 год стал годом динамичного развития инфраструктуры регионов по национальным и федеральным проектам. Обновлялись дороги, шло благоустройство дворов и общественных территорий, продолжалось переселение жителей из аварийных домов.

"Одним из самых значимых достижений станет ввод жилья: по предварительным данным регионов, он будет рекордным для округа – ожидаем ввод девяти миллионов квадратных метров", – акцентировал Владимир Якушев, напомнив, что перед регионами Уральского федерального округа в 2023 году стояла задача обеспечить ввод 8,5 млн кв. м жилья.

За 2023 год в УФО также обновили 9,3 млн кв. м дорог, благоустроили 144 двора и 359 общественных территорий, переселили из аварийного жилья 27,5 тыс. человек, ввели
в эксплуатацию шесть объектов по федеральному проекту "Чистая вода".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Владимир Якушев , дорожное строительство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:19 28.12.2023В Уральском федеральном округе ожидается рекордный ввод жилья по итогам 2023 года
18:10 27.12.2023Поставить подпись за национального лидера можно в ТЦ Тюмени, Тобольска и Ишима
17:34 27.12.2023Правительство РФ актуализирует действующие нацпроекты до 2030 года
17:01 27.12.2023Тюменская область успешно реализовала программу капремонта школ в 2023 году