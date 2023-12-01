  • 30 декабря 202330.12.2023суббота
  • USD89,6883
    EUR99,1919
  • В Тюмени -10..-12 С 4 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

На новую модель вертолета Ка-32а11м установили российский двигатель

Экономика, 16:12 30 декабря 2023

пресс-служба "Вертолеты России"

Росавиация одобрила новую модель вертолета Ка-32А11М 26 декабря. Это произошло по результатам проведенных АО "НЦВ Миль и Камов" совместно с ФАУ "Авиарегистр России" сертификационных работ, сообщает ведомство.

Вертолет Ка-32А11М — это модификация вертолета Ка-32А11ВС, который эксплуатируется в России и за рубежом. Основным изменением, по сравнению с модификацией Ка-32А11ВС, стала установка новых российских двигателей ВК-2500ПС-02.

Газотурбинные двигатели ВК-2500ПС-02 обладают повышенной мощностью на максимальном и чрезвычайном режимах. Они обеспечивают вертолету новые возможности в условиях жаркого климата и высокогорья, что важно при тушении лесных пожаров и проведении аварийно-спасательных операций.

"В течение полутора лет эксперты рабочей группы Росавиации, в состав которой входили представители "Авиарегистра России", сертификационных центров ГосНИИ ГА, ЦИАМа, участвовали в сертификационных работах по оценке соответствия обязательным требованиям норм летной годности. Результаты успешно выполненных работ были согласованы и одобрены экспертами. Специалистами Росавиации по завершению работ оперативно выполнена оценка результатов и подготовлен одобрительный документ", – рассказал заместитель руководителя Росавиации Андрей Добряков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# вертолет , Росавиация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:12 30.12.2023На новую модель вертолета Ка-32а11м установили российский двигатель
14:49 30.12.2023Куриные яйца до 1,2 млрд штук разрешено ввозить в Россию без пошлин
14:18 30.12.2023Восстановление стен особняка купца Панкратьева в Тюмени начнется в августе 2024 года
17:58 29.12.2023В Тюменской области работу нашли более 15,5 тысяч человек в 2023 году