На новую модель вертолета Ка-32а11м установили российский двигатель

пресс-служба "Вертолеты России" пресс-служба "Вертолеты России"

Росавиация одобрила новую модель вертолета Ка-32А11М 26 декабря. Это произошло по результатам проведенных АО "НЦВ Миль и Камов" совместно с ФАУ "Авиарегистр России" сертификационных работ, сообщает ведомство.

Вертолет Ка-32А11М — это модификация вертолета Ка-32А11ВС, который эксплуатируется в России и за рубежом. Основным изменением, по сравнению с модификацией Ка-32А11ВС, стала установка новых российских двигателей ВК-2500ПС-02.

Газотурбинные двигатели ВК-2500ПС-02 обладают повышенной мощностью на максимальном и чрезвычайном режимах. Они обеспечивают вертолету новые возможности в условиях жаркого климата и высокогорья, что важно при тушении лесных пожаров и проведении аварийно-спасательных операций.

"В течение полутора лет эксперты рабочей группы Росавиации, в состав которой входили представители "Авиарегистра России", сертификационных центров ГосНИИ ГА, ЦИАМа, участвовали в сертификационных работах по оценке соответствия обязательным требованиям норм летной годности. Результаты успешно выполненных работ были согласованы и одобрены экспертами. Специалистами Росавиации по завершению работ оперативно выполнена оценка результатов и подготовлен одобрительный документ", – рассказал заместитель руководителя Росавиации Андрей Добряков.