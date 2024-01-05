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В Тюменской области построили семь социальных объектов по типовым проектам

Экономика, 11:23 05 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

48 объектов социальной сферы построили в УФО по типовой проектной документации на бюджетные средства. В том числе восемь - в Тюменской области.

Вопрос реализации данной программы находится на контроле у полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.

"Применение типовых проектов способствует развитию унифицированных технологий строительства и производства материалов, а также экономии средств и времени на реализацию объектов. Масштабы реализации и количество объектов, возводимых с использованием типовой проектной документации, будут только увеличиваться", - заверил он.

В Челябинской области по типовым проектам построили четыре школы, семь детских садов и несколько фельдшерско-акушерских пунктов, в Югре возводят два объекта образования, сообщает пресс-служба полпреда.

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# Владимир Якушев , социальные проекты , строительство школ

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