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От тюменцев ждут заявок на Всероссийскую премию "Молодой промышленник года"

Экономика, 17:35 11 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Приём заявок на III Всероссийскую премию "Молодой промышленник года" начался с 10 января и продлится по 31 марта 2024 года. Награждение победителей пройдёт на Международной промышленной выставке Иннопром в июле в Екатеринбурге, сообщает Минпромторг РФ.

На звание "Молодой промышленник года" могут претендовать граждане России до 40 лет, являющиеся собственниками, директорами или главными инженерами развивающихся промышленных предприятий среднего и малого бизнеса. Соискатель самостоятельно заполняет анкету с презентацией проекта на сайте.

Жюри состоит из авторитетных экспертов отрасли, включая вице-премьера – главу Минпромторга России Дениса Мантурова.

Участники конкурса получат возможность принять участие в образовательных стажировках Минпромторга России и получить поддержку ведомства. Они могут быть номинированы министерствами, реализующими государственную промышленную политику в регионах страны.

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# конкурс , Минпромторг РФ , промышленность

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