Под Тюменью завершили рекультивацию мусорного полигона

| Фото: департамент недропользования и экологии Тюменской области | Фото: департамент недропользования и экологии Тюменской области

Рекультивация полигона твердых коммунальных отходов на 9 км Велижанского тракта в Тюмени завершена. Ее провели на площади 35,13 га земель с объемом отходов более 1,5 тыс. куб. м. Работы производились поэтапно в рамках по госконтракта, сообщает департамент недропользования и экологии Тюменской области.

За время рекультивации на объекте создали системы сбора биогаза и аварийного водопонижения, устроили изолирующее покрытие пруды накопители, установлен противофильтрационный экран.

Основная цель рекультивации - исключение негативного воздействия отходов на природную среду и улучшение качества жизни населения. Работы выполнены в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология".