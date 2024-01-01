Под Тюменью завершили рекультивацию мусорного полигона
Рекультивация полигона твердых коммунальных отходов на 9 км Велижанского тракта в Тюмени завершена. Ее провели на площади 35,13 га земель с объемом отходов более 1,5 тыс. куб. м. Работы производились поэтапно в рамках по госконтракта, сообщает департамент недропользования и экологии Тюменской области.
За время рекультивации на объекте создали системы сбора биогаза и аварийного водопонижения, устроили изолирующее покрытие пруды накопители, установлен противофильтрационный экран.
Основная цель рекультивации - исключение негативного воздействия отходов на природную среду и улучшение качества жизни населения. Работы выполнены в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология".