Тюменского предпринимателя, не подписавшего контракт по сносу деревьев, признали недобросовестным

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Предпринимателя, который не подписал контракт, включили в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает Тюменское УФАС России. Он выиграл аукцион на выполнение работ по сносу деревьев, однако не нашел времени, чтобы завизировать договор.

"Управлением было рассмотрено обращение МКУ "Леспаркхоз" о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений в отношении предпринимателя в связи с уклонением от заключения контракта по результатам проведения электронного аукциона на оказание услуг по сносу зеленых насаждений на территории города Тюмени", - уточнили в ведомстве.

Предприниматель пытался оспорить выводы антимонопольного органа. Однако арбитражный суд Тюменской области подтвердил законность включения его в реестр недобросовестных поставщиков.