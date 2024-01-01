27 свертков с наркотиками изъяли полицейские у тюменца

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителя областной столицы 2002 г.р. обвиняют по ст. "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Полицейские задержали его в арендуемой квартире в результате оперативно-розыскных мероприятий, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

По версии полиции, на протяжении нескольких месяцев мужчина являлся оптовым наркокурьером. В его личных вещах сыщики обнаружили и изъяли 27 свёртков с "синтетикой", приготовленной для сбыта. После этого оперативники провели обысковые мероприятия в квартире злоумышленника, где он постоянно проживает. Там полицейские нашли и изъяли фасовочный материал и весы, а также 500 гр. порошкообразного вещества. Экспертиза установила, что в свертках находится мефедрон.

В тот же день в результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка вышли на след и задержали двоих сообщников подозреваемого. Ими оказались жители Тюмени – ранее судимый за незаконный оборот наркотиков гражданин 2001 г.р. и 23-летняя девушка, которая хранила для дальнейшего сбыта 50 гр. аналогичного синтетического наркотика. У молодого человека сыщики изъяли четыре свёртка с запрещённым веществом.

Кроме того, полицейские обнаружили в областном центре 11 тайников с "синтетикой", оборудованных сообщниками с целью продажи, и изъяли их содержимое.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело. Мужчинам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, а девушке – домашний арест. Расследование продолжается.