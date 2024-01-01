Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в Тюмени
Происшествия, 21:34 17 января 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
50-летний пешеход погиб в результате аварии на ул. Московский тракт в Тюмени вечером 17 января, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Мужчину сбил автомобиль Mazda. По предварительным данным, пешеход переходил улицу вне “зебры”, подскользнулся на дороге. У него присутствовали видимые признаки опьянения.
Иномаркой управлял 26-летний водитель. Обстоятельства ДТП выясняются.