  • 18 января 202418.01.2024четверг
  • USD88,3540
    EUR96,0531
  • В Тюмени -11..-13 С 4 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Два муниципалитета ХМАО планируют включить в Арктическую зону

Экономика, 18:23 18 января 2024

администрация Белоярского района во ВКонтакте | Фото: администрация Белоярского района во ВКонтакте

Правительство подготовило законопроект о расширении границ Арктической зоны, в которую войдут два муниципалитета ХМАО-Югры. Это Березовский и Белоярский районы.

По географическим и природно-климатическим характеристикам они схожи с территориями этого макрорегиона, а также соответствуют критериям, предусмотренным в стратегии развития Арктики. В их числе расширение наукоемких производств, разработка и реализация программы геологического изучения, освоение новых месторождений полезных ископаемых, сохранение и популяризация культурного наследия и языков малочисленных народов.

Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина, районы обладают значительным инвестиционным потенциалом в таких ключевых секторах, как добывающая и обрабатывающая промышленность, а также в лесопереработке, энергетике и туризме. Их расположение обеспечит новые логистические возможности для страны.

"Расширение границ придаст дополнительный импульс развитию экономики и социальной сферы. Повысится качество и уровень жизни граждан этих регионов", – сказал председатель правительства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Арктика , ХМАО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:23 18.01.2024Два муниципалитета ХМАО планируют включить в Арктическую зону
17:43 18.01.2024Электромобили по трассе М-12 могут проехать бесплатно
16:05 18.01.2024Тюменский проект "Цифровое месторождение" представили на выставке "Россия"
15:57 18.01.2024В Тюменской области возводится 331 многоквартирный дом