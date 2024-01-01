Два муниципалитета ХМАО планируют включить в Арктическую зону

| Фото: администрация Белоярского района во ВКонтакте | Фото: администрация Белоярского района во ВКонтакте

Правительство подготовило законопроект о расширении границ Арктической зоны, в которую войдут два муниципалитета ХМАО-Югры. Это Березовский и Белоярский районы.

По географическим и природно-климатическим характеристикам они схожи с территориями этого макрорегиона, а также соответствуют критериям, предусмотренным в стратегии развития Арктики. В их числе расширение наукоемких производств, разработка и реализация программы геологического изучения, освоение новых месторождений полезных ископаемых, сохранение и популяризация культурного наследия и языков малочисленных народов.

Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина, районы обладают значительным инвестиционным потенциалом в таких ключевых секторах, как добывающая и обрабатывающая промышленность, а также в лесопереработке, энергетике и туризме. Их расположение обеспечит новые логистические возможности для страны.

"Расширение границ придаст дополнительный импульс развитию экономики и социальной сферы. Повысится качество и уровень жизни граждан этих регионов", – сказал председатель правительства.