Шесть флаконов духов пытались передать осужденному в колонию Ишима
Происшествия, 16:40 23 января 2024
| Фото: УФСИН по Тюменской области
Запрещенные предметы пыталась передать жительница Тюменской области мужу, отбывающему наказание в исправительной колонии строгого режима № 6 в Ишиме.
Как сообщает пресс-служба регионального УФСИН, сотрудники обнаружили в посылке для одного из осужденных три мобильных телефона, сим-карту, два зарядных устройства и шесть флаконов духов.
Посылку пыталась передать 34-летняя супруга мужчины. В отношении женщины составлен административный протокол по ст. 19.12 КоАП РФ.