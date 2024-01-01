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Шесть флаконов духов пытались передать осужденному в колонию Ишима

Происшествия, 16:40 23 января 2024

УФСИН по Тюменской области | Фото: УФСИН по Тюменской области

Запрещенные предметы пыталась передать жительница Тюменской области мужу, отбывающему наказание в исправительной колонии строгого режима № 6 в Ишиме.

Как сообщает пресс-служба регионального УФСИН, сотрудники обнаружили в посылке для одного из осужденных три мобильных телефона, сим-карту, два зарядных устройства и шесть флаконов духов.

Посылку пыталась передать 34-летняя супруга мужчины. В отношении женщины составлен административный протокол по ст. 19.12 КоАП РФ.

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# УФСИН по Тюменской области

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