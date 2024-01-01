Тоболяк воровал из церквей деньги и серебро

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На два года и 10 месяцев в исправительную колонию строгого режима отправил жителя Тобольска Центральный районный суд Тюмени за кражи из церквей.

Суд установил, что в апреле 2023 года мужчина по ночам проникал в помещения церквей и храмов Тобольска и Тюмени, где похищал деньги и серебряные кольца, кресты и цепи.

В одной из церквей подсудимый повредил входную металлическую дверь. Размер причиненного ущерба составил около 300 тыс. рублей.

В колонии мужчина будет проходить наблюдение и лечение у психиатра. Также он возместит ущерб и выплатит более 260 тыс. рублей.