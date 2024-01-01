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Тюменский завод открыл первое в УФО производство новых полимерных труб для нефтяной отрасли

Экономика, 17:32 25 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский завод "СИБГАЗАППАРАТ" запустил производство первых в УФО гибких полимерных армированных труб (ГПАТ) для нефтегазовой отрасли. В новое производство группа компаний "ПОЛИПЛАСТИК" вложила более 600 млн рублей. Создано 20 рабочих мест.

Операционный директор компании Кирилл Трусов рассказал в интервью "Тюменской линии", что над технологическим решением исследователи работали несколько лет. Запрос на такую трубу в России созрел давно.

"Мы разработали технологию производства, изучили спрос и приняли инвестиционное решение. За короткие сроки построили новую линию. Запустили ее, провели испытания, вышли на товарную продукцию. Здесь мы производим не просто российский продукт, а локальный. Это в Тюмени, из сырья – полимеров, произведенных в Тобольске, значит это региональный продукт. Оборудование иностранное, в нашей стране такого пока не производят. Поставки труб уже начались", - сказал Кирилл Трусов.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Компания "ПОЛИПЛАСТИК" существует на рынке 30 лет, начинали с поставок газовых труб для сетей среднего и низкого давления. С открытием цеха в Тюмени они готовы удовлетворить потребность в новых современных технологиях нефтегазовой отрасли, которая работает с более высоким давлением и температурами.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

По словам специалистов, применение ГПАТ в нефтегазодобыче поможет компаниям снизить затраты на 30 % по сравнению с использованием трубопроводов из углеродистой стали.

Соединение инновационных разработок, отечественного сырья, высококвалифицированных кадров – то, что показал завод "СИБГАЗАППАРАТ" - это яркий пример технологического суверенитета, к которому необходимо стремиться всем предприятиям региона, уверен заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"То, что мы сегодня видим - производство инновационной трубы, которой не было у конкурентов. Технологический суверенитет в том, что мы можем обеспечить себя, а при наращивании производства выйти на экспорт. Полный цикл, который нам компания продемонстрировала, это и есть то, к чему мы призываем все наши предприятия – не стоять на месте, не радоваться одному образцу новой продукции, а постоянно наращивать инженерную, научную составляющую", - подчеркнул Пантелеев.

Производственную линию на базе тюменского завода развернули в оптимально короткие сроки, в декабре 2023 года запустили станки и оборудование. Первые десятки метров гибких полимерных армированных труб уже изготовлены под заказ.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Производственная мощность цеха – 600 км в год. Основные области применения продукции завода - транспортировка нефти и газа, эмульсий, поддержание внутрипластового давления.

Завод "СИБГАЗАППАРАТ" является участников Ассоциации "Нефтегазовый кластер", так что проблем с заказчиками не будет.

Добавим, "СИБГАЗАППАРАТ" – крупнейшее в Уральском федеральном округе предприятие по производству современных полиэтиленовых труб и комплектующих. На 16 технологических линиях завода работает более 200 человек, производят до 40 тыс. тонн готовой продукции в год.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

В активе компании "ПОЛИПЛАСТИК" 32 завода общей мощностью 750 тыс. тонн продукции в год и 41 торговый дом на территории России, Беларуси и Казахстана. Есть собственный НИИ и Учебный центр с региональными филиалами.

Анжела Лебедева

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# Андрей Пантелеев , завод , ЗапСибНефтехим , импортозамещение , нефтегазовый кластер , пластик , полимеры , СИБУР , трубы

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