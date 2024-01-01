Тюменский завод открыл первое в УФО производство новых полимерных труб для нефтяной отрасли

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский завод "СИБГАЗАППАРАТ" запустил производство первых в УФО гибких полимерных армированных труб (ГПАТ) для нефтегазовой отрасли. В новое производство группа компаний "ПОЛИПЛАСТИК" вложила более 600 млн рублей. Создано 20 рабочих мест.

Операционный директор компании Кирилл Трусов рассказал в интервью "Тюменской линии", что над технологическим решением исследователи работали несколько лет. Запрос на такую трубу в России созрел давно.

"Мы разработали технологию производства, изучили спрос и приняли инвестиционное решение. За короткие сроки построили новую линию. Запустили ее, провели испытания, вышли на товарную продукцию. Здесь мы производим не просто российский продукт, а локальный. Это в Тюмени, из сырья – полимеров, произведенных в Тобольске, значит это региональный продукт. Оборудование иностранное, в нашей стране такого пока не производят. Поставки труб уже начались", - сказал Кирилл Трусов.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Компания "ПОЛИПЛАСТИК" существует на рынке 30 лет, начинали с поставок газовых труб для сетей среднего и низкого давления. С открытием цеха в Тюмени они готовы удовлетворить потребность в новых современных технологиях нефтегазовой отрасли, которая работает с более высоким давлением и температурами.

По словам специалистов, применение ГПАТ в нефтегазодобыче поможет компаниям снизить затраты на 30 % по сравнению с использованием трубопроводов из углеродистой стали.

Соединение инновационных разработок, отечественного сырья, высококвалифицированных кадров – то, что показал завод "СИБГАЗАППАРАТ" - это яркий пример технологического суверенитета, к которому необходимо стремиться всем предприятиям региона, уверен заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"То, что мы сегодня видим - производство инновационной трубы, которой не было у конкурентов. Технологический суверенитет в том, что мы можем обеспечить себя, а при наращивании производства выйти на экспорт. Полный цикл, который нам компания продемонстрировала, это и есть то, к чему мы призываем все наши предприятия – не стоять на месте, не радоваться одному образцу новой продукции, а постоянно наращивать инженерную, научную составляющую", - подчеркнул Пантелеев.

Производственную линию на базе тюменского завода развернули в оптимально короткие сроки, в декабре 2023 года запустили станки и оборудование. Первые десятки метров гибких полимерных армированных труб уже изготовлены под заказ.

Производственная мощность цеха – 600 км в год. Основные области применения продукции завода - транспортировка нефти и газа, эмульсий, поддержание внутрипластового давления.

Завод "СИБГАЗАППАРАТ" является участников Ассоциации "Нефтегазовый кластер", так что проблем с заказчиками не будет.

Добавим, "СИБГАЗАППАРАТ" – крупнейшее в Уральском федеральном округе предприятие по производству современных полиэтиленовых труб и комплектующих. На 16 технологических линиях завода работает более 200 человек, производят до 40 тыс. тонн готовой продукции в год.

В активе компании "ПОЛИПЛАСТИК" 32 завода общей мощностью 750 тыс. тонн продукции в год и 41 торговый дом на территории России, Беларуси и Казахстана. Есть собственный НИИ и Учебный центр с региональными филиалами.

Анжела Лебедева