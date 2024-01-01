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Тюменкам расскажут, как реализовать бизнес-идею в жизни

Экономика, 08:56 29 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семинар для тюменок, которые хотят начать собственное дело, пройдет в штабе общественной поддержки (ул. Водопроводная, 36) 29 января, начало в 13 часов.

Спикеры - руководитель Центра "Мой бизнес" Тюменской области, член правления Тюменского отделения Союза женщин России, наставник по женскому предпринимательству Ильяна Багишева и региональный руководитель компании "Умничка", директор ЕLS. Психолог Светлана Уфимцева.

В ходе встречи обсудят, как начать собственное дело, какие меры поддержки существуют для предпринимателей, как достигать своих целей.

Модератор - заместитель координатора ФПП "Женское движение Единой России" в Тюменской области, депутат Тюменской городской думы, генеральный директор ООО "ФитБери" Наталья Проскурякова.

Регистрация по ссылке.

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# бизнес , женщины , предпринимательство , семинар

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