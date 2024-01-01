Интерес к косметологическим услугам в Тюмени вырос в январе на 119 %

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 119 % вырос интерес к косметологическим услугам у жителей Тюмени в январе 2024 года. Больше всего жителей областного центра интересует уход за лицом, включая различные виды массажа, сообщает компания "Авито".

Также востребованы RF-лифтинг, чистка лица, аппаратные и лазерные процедуры, лечение сосудистых патологий и другие схожие услуги.

Руководитель категории "Красота и здоровье" на "Авито Услугах" Игорь Санников связывает это с реализацией так называемого отложенного спроса.

"Когда занятие каким-то делом или обращение к мастеру давно планировалось, но откладывалось. Как видим, тюменцы давно планировали заняться собой, уделить время ментальному здоровью и телу, и стимулом наконец реализовать эти планы стало наступление нового года", - пояснил эксперт.

При этом, он посоветовал воспользоваться записью на прием онлайн. Слот можно забронировать без личного общения с мастером. А при выборе мастера обращать внимание на медиа-презентацию его работ. Так можно сразу оценить подойдет услуга или нет. Выбирать лучше косметолога, который получает регулярную положительную обратную связь.