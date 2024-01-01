В Ишиме задержали подозреваемых в попытке сбыта наркотиков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Двух подозреваемых в попытке сбыта наркотических веществ задержали сотрудники полиции в Ишиме. В отношении безработные 31-летнего житель д. Ваньковка и 25-летнего ишимца возбудили уголовное дело по ст. "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Сотрудники ППС заметили, что двое молодых людей что-то ищут в сугробе во дворе пятиэтажки на ул. Промышленной. При общении с полицейскими, подозреваемые заметно нервничали. Стражи правопорядка приняли решение о личном досмотре мужчин на предмет имеющихся у них запрещенных веществ.

В ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружили и изъяли у одного из них пакет с 10 полимерными свёртками с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством – мефедроном, массой около четырёх гр.

Мужчины пояснили, что решили заработать денег, занявшись распространением запрещенных веществ. Это была их первая попытка сбыть сверток с наркотиками бесконтактным способом. Один из злоумышленников оборудовал тайник, а другой должен был сфотографировать.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбудили уголовное дело. Обвиняемый грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Фигуранты задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Расследование продолжается.