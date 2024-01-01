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В Уральском федеральном округе обсудили подготовку к выборам

Политика, 16:01 27 января 2024

uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Серию совещаний по подготовке к выборам президента России провел полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. В Челябинской области и ХМАО-Югре рассмотрели вопросы готовности к реализации проекта "ИнформУИК", сообщает полпредство.

Проект направлен на содержательное информирование избирателей о сроках, месте и форме голосования на выборах президента России.

Владимир Якушев отметил, что каждый избиратель должен получить приглашение на выборы от участковых избирательных комиссий со всеми разъяснениями.

"Особо прошу обратить внимание на качественную отработку заявлений о голосовании вне участков. Необходимо создать условия, при которых каждый избиратель сможет реализовать свое конституционное право на участие в выборах", - подчеркнул полпред в УФО.

Обсудили вопросы финансирования избирательного процесса, а также реализации в Челябинской области системы дистанционного электронного голосования.

Полпред заслушал глав Челябинска, Магнитогорска, Сургута и председателей избирательных комиссий регионов о реализации календарного плана по подготовке к выборам.

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# Владимир Якушев , выборы президента РФ

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