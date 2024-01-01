В Тюменском районе горела крыша строящегося многоэтажного дома

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Пожар на крыше строящегося многоэтажного дома произошел в д. Дударева в Тюменском районе 27 января. Сообщение о пожаре поступило около 17 часов, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Прибывшими на место вызова пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что на крыше новостройки горят строительные материалы.

В настоящее время пожар локализован на площади около 250 кв.м. В 17 часов 55 минут пожар полностью ликвидирован.

В тушении было задействовано 15 человек личного состава, пять единиц основной и специальной техники Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Сведений о погибших и пострадавших не поступало.