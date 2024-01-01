Тоболяк пошел за покупками с чужой банковской картой

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В краже около двух тысяч рублей с чужой банковской карты подозревают 49-летнего тоболяка. Как сообщает УМВД по Тюменской области, жительница Тобольска стала получать SMS о списании денег. Тогда же потерпевшая обнаружила, что ее карта утеряна и обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Ранее судимый мужчина признался, что чужую карту он нашел во дворе жилого дома и оплатил ею покупки в магазинах.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.