В Тюменской области производство бензина увеличилось в 1,5 раза в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 1,5 раза выросло производство бензина в Тюменской области в 2023 году. Такие данные за 11 месяцев приводит департамент экономики. Также вырос по сравнению с данными 2022 года и выпуск дизельного топлива - в 1,4 раза, и сжиженных пропана и бутана - на 3 %.

Производство минеральных теплоизоляционных материалов и изделий выросло в два раза, прочей неметаллической минеральной продукции - на 29,2 %. Среди строительных материалов значительный прирост показали товарный бетон – плюс 9,2 %, блоки и прочие сборные изделия для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня – на 7,4 %.

Производство лекарственных препаратов за 11 месяцев 2023 года выросло более чем на треть.

Также в период с января по ноябрь прошлого года предприятия региона нарастили объем выпуска пластмасс в первичных формах на 12,2 %, труб, трубок и шлангов и их фитингов пластмассовых – на 8,7 %.