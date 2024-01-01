В Тюмени продолжается работа по развитию трехуровневой развязки Мельникайте – Дружбы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проектирование продолжения развязки Мельникайте – Дружбы в сторону ул. Малышева в Тюмени продолжается. Решаются вопросы урегулирования земельных отношений.

Об этом сообщил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов в эфире программы "Час Тюмени" на радио Вести FM 31 января.

"Там еще сложней, дорога пройдет в условиях городской черты, много собственников участков, производственных баз. Здесь нужно сделать так, чтобы тот бизнес, который владеет этими базами, ведет конструктивную деятельность, обеспечивает рабочие места, чтобы он остался доволен предложенными условиями. Это наша принципиальная позиция", - подчеркнул Перевалов.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Напомним, третий уровень развязки Мельникайте – Дружбы открыли в Тюмени 2 ноября 2023 г. АО "Мостострой-11" построило объект на год раньше запланированного срока. Мост даст возможность автомобилистам из микрорайона Тарманы попадать в любой уголок города, в том числе в центр.

Как заметил глава города Руслан Кухарук, есть договорённость с подрядчиками о работах, связанных с примыканием к улице Малышева. В 2024 году администрация Тюмени получит финансирование на проведение работ на объекте.

"Идея, которая была заложена по Мельникайте, сделать так, чтобы она была трассой для беспрерывного движения. Она соединит Заречную и центральную часть города с улицей Тимофея Чаркова и выходом на Щербакова", - сказал глава Тюмени.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Добавим, на строительство третьего уровня развязки было выделено более 5 млрд 77 млн рублей из бюджетов разных уровней, в том числе из федерального - инфраструктурный кредит.

Анжела Лебедева