Александр Моор: объем бюджетных средств на поддержку семей с детьми велик

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Объем средств, который региональный и федеральный бюджеты тратят на поддержку семей с детьми и многодетных семей, очень большой, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции в региональном центре "Новое поколение".

"Федеральный материнский капитал с учетом индексации, по-моему, уже 630 тысяч рублей. Плюс наш региональный материнский капитал — 150 тысяч рублей за первого ребенка. Почти 800 тысяч рублей, мне кажется, неплохая поддержка для тех, кто планирует родить первого ребенка", — отметил Александр Моор.

Глава региона отметил, что количество многодетных семей в Тюменской области постоянно растет. На конец 2023 года это 38 тысяч семей.

"Государство сегодня сформировало большую систему мер поддержки, и если вы читали указ президента, там есть дополнительные меры поддержки многодетных семей. Определен статус многодетных семей. Там прописаны вещи, которых не было: обеспечение школьной формой и одеждой для занятия спортом. Еще ряд мер есть по обеспечению инфраструктурой и всем необходимым земельных участков, которые мы предоставили для многодетных семей", — рассказал Александр Моор.

При этом, отметил глава региона, в этом вопросе стоит немного изменить дискурс.

"Мне думается, что появление детей в семье - это вопрос внутренних ценностных установок. В семьях, где трое, четверо, пятеро детей, конечно, дети появляются не потому, что есть меры господдержки. Это не обусловлено деньгами. Но меры поддержки для многодетных семей - это очень значимо. Как правило, мама всегда сидит с детьми, работает папа, и доход в среднем на одного члена семьи небольшой. И здесь поддержка государства нужна", — подчеркнул Александр Моор.

Вера Коршунова