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Тюменская лыжница финишировала третьей на шестом этапе Кубка России в Тюмени

Спорт, 11:35 03 февраля 2024

vk.com/russianskiteam

Участница сборной Тюменской области Алиса Жамбалова финишировала третьей по итогам спринтерской гонки VI этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам в Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" 3 февраля, сообщает Федерация лыжных гонок России.

Победа досталась спортсменке из Санкт-Петербурга Анастасии Фалеевой. На вторую ступень пьедестала почета поднялась Ольга Сергеева из Татарстана.

В 11 часов 40 минут стартуют мужчины. Финальные старты - с 13 до 15 часов 10 минут.

В рамках Кубка России выступят спортсмены, которые будут представлять Тюменскую область на Всероссийской спартакиаде сильнейших.

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