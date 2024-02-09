Мобильная связь 4G появится еще в 21 населенном пункте Тюменской области

| Фото: департамент информатизации Тюменской области | Фото: департамент информатизации Тюменской области

Мобильная связь стандарта 4G и высокоскоростной Интернет появятся еще в 21 населенном пункте Тюменской области. Сельские жители получат доступ к цифровым сервисам, без которых в наши дни невозможно представить комфортную жизнь.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор, населенные пункты стали победителями в голосовании, которое Минцифры РФ ежегодно проводит на сайте Госуслуг. Это часть программы "Устранение цифрового неравенства 2.0", которая входит в нацпроект "Цифровая экономика Российской Федерации".

"Информатизация – одна из тех сфер нашей жизни, в которых еще сравнительно недавно ощущалась большая разница между городом и селом. Но после того, как по инициативе президента России началась реализация нацпроектов, произошли заметные изменения к лучшему. Благодаря развитию цифровых технологий растет инвестпривлекательность территорий, появились новые возможности в здравоохранении, образовании, культуре. Но самое главное – повысилось качество жизни земляков", - сказал глава региона.

Ознакомиться со списком населенных пунктов можно по ссылке.