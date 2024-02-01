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Беларусь и Тюменская область определяются с совместными проектами

Экономика, 15:56 10 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Представители посольства Республики Беларусь побывали в Тюмени. Цель поездки - ознакомление с производственными мощностями и технической оснащенностью предприятий, которые начали совместные проекты с белорусскими компаниями.

В декабре 2023 года специалисты научно-производственного объединения "Базовое машиностроение" посетили ведущие предприятия Республики Беларусь с целью дальнейшего развития сотрудничества.

Руководитель отделения посольства Республики Беларусь Сергей Чичук на месте убедился, что парк техники соответствует самым высоким стандартам, а специалисты обладают навыками ремонта иностранных газотурбинных двигателей.

В повестке – наращивание объемов взаимных поставок товаров и услуг. Белорусские компании выразили заинтересованность в налаживании кооперационных связей и импортозамещающих проектов с партнерами из Тюменской области, сообщает региональный департамент инвестиционной политики.

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