Беларусь и Тюменская область определяются с совместными проектами

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Представители посольства Республики Беларусь побывали в Тюмени. Цель поездки - ознакомление с производственными мощностями и технической оснащенностью предприятий, которые начали совместные проекты с белорусскими компаниями.

В декабре 2023 года специалисты научно-производственного объединения "Базовое машиностроение" посетили ведущие предприятия Республики Беларусь с целью дальнейшего развития сотрудничества.

Руководитель отделения посольства Республики Беларусь Сергей Чичук на месте убедился, что парк техники соответствует самым высоким стандартам, а специалисты обладают навыками ремонта иностранных газотурбинных двигателей.

В повестке – наращивание объемов взаимных поставок товаров и услуг. Белорусские компании выразили заинтересованность в налаживании кооперационных связей и импортозамещающих проектов с партнерами из Тюменской области, сообщает региональный департамент инвестиционной политики.