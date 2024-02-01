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Тюменцы сыграют в хоккей в валенках на турнире "Огненная шайба"

Спорт, 08:56 13 февраля 2024

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Хоккейные баталии в валенках в рамках турнира "Огненная шайба" состоятся в Тюмени 24 февраля. Местом проведения соревнований станет каток на набережной у мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23 а, строение 1), сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Для гостей спортивного праздника организуют конкурсы и викторины. В программе также запланированы выставка специальной пожарной техники, выступление духового оркестра Главного управления МЧС России по Тюменской области. Горожане также смогут сделать памятные фотографии с Григорием Пожаровым - персонажем, олицетворяющим образ пожарного и спасателя.

Начало мероприятия запланировано на 11 часов. Возрастное ограничение 0+.

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# каток , хоккей

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