На набережной Тюмени начали возводить конструкцию для фестиваля "Битва на Туре"

| Фото: extreme-team.com | Фото: extreme-team.com

Конструкцию для фестиваля "Битва на Туре" начали возводить на набережной Тюмени. Для постройки лайера используют 30-метровый перепад высот набережной, 110 тонн металлокаркаса из 12 тыс. элементов и две тысячи кубометров фанеры, сообщают организаторы.

Кроме того, в этом году после замеров и изучения структуры льда специалисты наморозили дополнительно 70 см льда, чтобы обеспечить устойчивость и надежность возводимой конструкции.

"Начались монтажные работы. Каждый год мы растем, развиваемся, набираемся опыта и повышаем свой организационный уровень. Это год не будет исключением. Готовим для райдеров и зрителей новые спортивно- зрелищные решения", – рассказал организатор фестиваля "Битва на Туре", вице-президент Федерации сноуборда России, доверенное лицо президента РФ Владимира Путина Иван Шмонин.

Напомним, 23 и 24 февраля в рамках фестиваля "Битва на Туре" пройдут международные соревнования по сноуборду в дисциплине "Биг-Эйр" и III этап Кубка России по сноуборду в дисциплине "Биг-Эйр" (сезон 2023-2024). Во время прыжка участники пролетают 13 метров и находятся в воздухе около трех секунд. Это позволяет им делать трюки в разные стороны в разных смещенных осях.

Подробности — в официальной социальной сети мероприятия ВКонтакте.