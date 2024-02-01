В Тюмени утвердили архитектурно-градостроительную концепцию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Архитектурно-градостроительную концепцию утвердили в Тюмени. Это позволит влиять на внешний облик домов, возводимых застройщиками, а также другие составляющие девелоперских проектов, включая КРТ. Кроме того, согласовывать архитектурные проекты будут представители профессионального сообщества, объединенные Центром стратегического развития “Сибирь”.

"Мы не могли повлиять на внешний облик фасада. Это многолетняя проблема, которая озвучивалась на различных форумах. В Минстрой мы писали не раз относительно того, что в 151 статье Градостроительного кодекса с перечислением перечня документов, необходимых для получения разрешения на строительство, не было ни слова о том, каким должен быть фасад. С 1 сентября прошлого года вступила в силу статья, которая ввела документ, который отвечает за внешний облик. И каждый муниципалитет должен установить свои требования, в том числе и к внешнему облику зданий - так называемая архитектурно-градостроительная концепция. В Тюмени она уже утверждена", - рассказал глава города Руслан Кухарук на встрече с членами областной Торгово-промышленной палаты.

Он также отметил, что в областном центре действуют 17 договоров о комплексном развитии территорий. Общая площадь застройки составляет 268 га, девелоперы возведут более 2,6 млн кв. м жилья.

"Договоры, которые мы заключили, это не просто про расселение, а про формирование новых территорий. Везде видим иной подход наших застройщиков, архитекторов, проектировщиков. Они создают объекты, которые мы не обязывали их строить. Парки, скверы, объекты образования. Но эффект, который получает застройщик после реализации такого жеста доброй воли, имеет не только социальный окрас, но и коммерческую основу. Так, компания "ЭНКО" застраивает пустырь на улице Мельникайте. На старте продаж квадратный метр был по 75 тысяч рублей. Когда они реализовали первую очередь с анонсом, что там будет сквер и парк, а потом еще и открыли встроенно-пристроенный детский сад, школу искусств, то стоимость выросла до – 155 тысяч рублей. Такая же история у нас с "Брусникой", со "Страна девелопмент", СБК и другими компаниями", - привел пример глава города.

Также по его словам, по каждому договору комплексного развития территорий инфраструктура застройки учитывается не только в границах конкретного участка, но прилегающего. Сегодня это обязательное требование градостроительного кодекса. Прежде чем получить разрешение на строительство, девелоперы обязаны разработать проект планировки с расчётом сложившейся и будущей нагрузок.

Оксана Корнеенкова