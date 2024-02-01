В Тюменской области строительство линейного элеватора начнется в 2024 году

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Строительство линейного элеватора в с. Новая Заимка Заводоуковского городского округа начнется в 2024 году. ООО "Новый сухопутный зерновой коридор" получило заключение госэкспертизы по проекту.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила глава округа Светлана Касенова во время I Марафона "Лучшие практики внедрения муниципального инвестиционного стандарта в Тюменской области" в ТОНБ им. Менделеева 16 февраля.

"Инвесторы завершили экспертизу по проекту, в текущем году они приступят к строительству. При этом им уже недостаточно той площади, что была определена ранее. Они запрашивают еще участки", - уточнила Касенова.

Инвестора заинтересовала готовность муниципалитета по сопровождению крупного проекта на территории округа. Также большую помощь в решении сложных задач оказывает Проектный офис регионального инвестиционного агентства, заметила глава округа.

"Мы не зря говорим – единая инвестиционная команда Тюменской области. Мы работаем сообща. Если что-то мы на своем уровне не можем решить, помогают они. И еще нам очень хорошо помогают ресурсные организации. Они оперативно реагируют на наши запросы и инвесторов. Это касается, в частности, газификации. Они иногда даже помогают инвестору дорабатывать проект", - рассказала Светлана Касенова.

Около 5 млрд рублей вложит ООО "Новый сухопутный зерновой коридор" в строительство элеватора в с. Новая Заимка мощностью 200 тыс. тонн. 135 новых рабочих мест появится с открытием крупного объекта.

Напомним, соглашение о возведении элеватора подписано на ПМЭФ-2022 между губернатором Тюменской области Александром Моором и гендиректором ООО "НСЗК" Сергеем Пушкиным.

Анжела Лебедева