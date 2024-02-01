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Более 194 млн рублей составил объем поддержки сельхозкооперативов Тюменской области в 2023 году

Экономика, 18:34 16 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 194 млн рублей составил объем поддержки сельхозкооперативов Тюменской области в 2023 г. Средства для субсидирования затрат были выделены из федерального и регионального бюджетов.

Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, в числе направлений поддержки - увеличение объемов заготовки и реализации продукции малых форм хозяйствования, укрепление материально-технической базы кооперативов, замена крупного рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего членам кооперативов и другие.

Вместе с тем, всего за год кооперативы заготовили 30,1 тыс. т молока, 1,6 тыс. т мяса, 93 т картофеля и овощей. Также оказано различных видов услуг на 99,5 млн рублей, кредитные кооперативы выдали 1 тыс. 508 займов на сумму 387,7 млн рублей.

На государственную поддержку по выращиванию картофеля и овощей в личном подсобном хозяйстве могут рассчитывать и зарегистрированные самозанятые. Один из вариантов реализации своего урожая — сдача в кооперативы. В Тюменской области заготовкой картофеля и овощей от малых форм хозяйствования занимаются "Кристалл" Армизонского района, "Молоко" Сорокинского района, "Эталон" Юргинского района. Закупленную продукцию реализуют в социальную сферу – школы и детские сады. Кроме того, самозанятые могут торговать на ярмарках выходного дня и фестивалях наравне с представителями малого и среднего бизнеса.

В ведомстве уточнили, что в целом в Тюменской области услугами кооперативов охвачены 72 % сельских территорий.

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# АПК , господдержка , кооперативы

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