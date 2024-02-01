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Более 2 тысяч предпринимателей трудятся в IT-сфере Тюменской области

Экономика, 17:34 16 февраля 2024

департамент информатизации Тюменской области | Фото: департамент информатизации Тюменской области

Более 2 тыс. предпринимателей трудятся в IT-сфере Тюменской области. А предприятий, для которых это основной вид деятельности – 797, еще для свыше 3 тыс. – дополнительный. В единый реестр отечественного программного обеспечения включены разработки 64 тюменских правообладателей, Минцифры аккредитовало 164 IT-компании.

Об этом рассказал директор областного департамента информатизации Станислав Логинов на встрече прокурора Тюменской области Владислава Московских с представителями отрасли. Обсуждение прошло при участии заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина.

"В течение последних лет ключевые показатели отрасли информационно-коммуникационных технологий в Тюменской области поступательно росли. Однако, доля ИТ-отрасли в валовом региональном продукте пока остается на уровне 1,5 процентов, и здесь мы видим потенциал роста. Тюменские разработчики могут конкурировать с российскими компаниями, и даже выходить на зарубежные рынки. Такие примеры уже есть", - подчеркнул директор департамента.

Представители отрасли рассказали о мерах поддержки, которые помогают им развиваться и создавать продукты.

Вместе с тем, в регионе налоговые льготы и другие преференции для IT-компаний продлены на 2024 год.

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# IT-отрасль , господдержка , развитие

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