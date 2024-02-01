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Водителя автомобиля госпитализировали с тяжелыми травмами после столкновения с автобусом в Тюмени

Происшествия, 18:26 16 февраля 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водителя автомобиля Toyota госпитализировали с тяжелыми травмами после столкновения с автобусом "Тобольск – Тюмень" 16 февраля. Авария произошла в районе дома № 103 на ул. Тобольский тракт в Тюмени, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, 47-летний водитель иномарки с крайней правой полосы стал разворачиваться перед автобусом. Люди, ехавшие в автобусе, не пострадали.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Обстоятельства ДТП выясняются.

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# авария , Госавтоинспекция Тюменской области

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