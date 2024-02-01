Водителя автомобиля госпитализировали с тяжелыми травмами после столкновения с автобусом в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водителя автомобиля Toyota госпитализировали с тяжелыми травмами после столкновения с автобусом "Тобольск – Тюмень" 16 февраля. Авария произошла в районе дома № 103 на ул. Тобольский тракт в Тюмени, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, 47-летний водитель иномарки с крайней правой полосы стал разворачиваться перед автобусом. Люди, ехавшие в автобусе, не пострадали.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Обстоятельства ДТП выясняются.