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Тюменская делегация посетит крупнейшие белорусские заводы "МТЗ" и "Амкодор"

Экономика, 09:55 18 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Делегация Тюменской области с бизнес-миссией посетит Республику Беларусь. На серию встреч и переговоров по развитию сотрудничества отправятся представители органов власти, бизнеса, промышленности, науки, образования и культуры региона.

Как сообщает информационный центр областного правительства, в программе предусмотрено посещение заводов "МТЗ", "Амкодор", "МАЗ", проведение переговоров с участием руководства Минсельхозпрода Республики Беларусь, а также проведение совместного заседания рабочей группы по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Наши территории ведут активное сотрудничество по самым различным направлениям. Активно ведется научная и образовательная работа по линии АПК. Уверен, что поездка в Республику Беларусь не просто укрепит действующие связи, но и откроет новые горизонты для сотрудничества", - отметил заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов.

Напомним, представители более 20 компаний Тюменской области уже отправились с бизнес-миссией в Беларусь.

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# бизнес , Республика Беларусь

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