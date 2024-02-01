65 техногенных пожаров ликвидировали в Тюменской области за неделю

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

65 техногенных пожаров зарегистрировано в Тюменской области за минувшую неделю с 9 по 18 февраля, сообщает региональное Управление МЧС России.

К ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 65 раз, 14 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.

Жителям Тюменской области напоминают, что при обнаружении пожара или признаков горения необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефонам вызова экстренных служб 112.